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Параллельный импорт уже превышает обычный! Цифры удивят

Альтернативные поставки машин в РФ составили рекордные 66% от объемов импорта

В сентябре параллельный импорт машин в Россию достиг рекордной доли в 66% от всего объема поставляемых в страну машин.

Цифры такие: за сентябрь в Россию было ввезено 32,6 тысяч новых легковых автомобилей, и 22,2 тысячи из них – это поставки от независимых дилеров, а также ввоз физлицами, в частном порядке.

И только 10,4 тысячи импортных машин привезли официальные дистрибьюторы брендов. Они сокращают поставки – глава аналитического агентства «Автостат» связывает эту тенденцию с возрастающим производством внутри страны.

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Если смотреть на картину с начала года, то за девять месяцев 2026-го доля параимпорта уже достигла 51%. И это тоже рекорд: в 2025-м она составляла лишь 43%, а в 2024-м и вовсе не дотягивала до 20%.

Ранее «За рулем» рассказал, что ждет российский авторынок в 2027 году.

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Источник:  Сергей Целиков – Автостат
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