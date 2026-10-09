Новое поколение знакомой модели Audi стало невероятно популярным

Audi: европейские заказы на новый RS5 оказались вдвое выше ожидаемых

Новый Audi RS5 показали в феврале 2026 года – его готовили как соперника BMW M3. Заодно немцы отказались от двух привычных кузовов: RS5 Coupe и RS4 Avant.

Ставка сыграла: в Европе модель стала хитом, а теперь потихоньку выбирается и на другие рынки. Об этом пишет Carscoops.

Точными цифрами продаж в Audi пока не делятся. Зато там заявили, что европейские заказы на RS5 оказались «почти вдвое выше ожидаемых».

По данным компании, это самый удачный запуск за всю историю модели. Причем годовой объем производства на 2026 год уже распродан: оформишь заказ сегодня – машину привезут не раньше следующего года.

Кузова: седан и универсал

Покупателям новинка доступна в двух пятидверных вариантах – седан и универсал Avant. Двухдверное купе, как и раньше, осталось за бортом.

Отличить RS5 от менее мощных седанов и универсалов Audi помогает эксклюзивный боди-кит: агрессивные бамперы, расширенные крылья и крупные сдвоенные овальные патрубки выхлопа.

Именно эти элементы сразу выдают топовую версию – с обвесом обычных машин их не спутаешь.

Платформа PPC и гибридная установка

Технически RS5 стоит на платформе Premium Platform Combustion (PPC). Она уже знакома по последним поколениям A5, A6, Q5 и Q7.

Силовая установка – 2,9-литровый битурбо V6 плюс электромотор. В сумме они выдают 630 л.с. и 825 Нм крутящего момента.

Гибридная часть питается от батареи на 25,9 кВт·ч и трудится вместе с полным приводом Quattro, у которого на задней оси стоит электромеханическая система векторизации тяги.

Что по динамике? До сотни – 3,6 секунды, максимальная скорость – 285 км/ч. Таковы официальные данные.

О кроссовере Geely, набирающем популярность в России, «За рулем» уже рассказывал .

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