Какой штраф грозит за управление авто с просроченными правами?

Кому надо менять водительские права в 2026 году?

Водительское удостоверение в России действует ровно десять лет. Правило старое, но за последние годы вокруг него появились исключения: сначала их продиктовала пандемия коронавируса, потом – начало СВО. Тем, у кого права истекали в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах, дали отсрочку на три года.

С 2026-м такая отсрочка уже не работает. Если срок действия документа выпадает на текущий год, продления не будет – менять придется вовремя.

Как разобраться, когда именно? Ориентир один – дата, указанная в самих правах. Те, у кого они заканчивались в 2022-м, должны были оформить новые до конца 2025 года. На этот год приходится замена у двух категорий: у кого срок истекает сейчас и у кого он закончился в 2023-м. Причем месяцы бывают разные – март, август, октябрь, ноябрь, декабрь.

В следующем, 2027 году история повторится: замены коснутся тех, чьи права истекли в 2027-м или в 2024-м.

Штраф за просроченные права и порядок замены

За езду с просроченным удостоверением наказывают так же, как за управление вообще без прав. Штраф – от 5 до 15 тысяч рублей.

Чтобы поменять документ, понадобится заявление, паспорт, старое удостоверение и водительская медсправка.

Куда идти? Вариантов два: экзаменационное подразделение Госавтоинспекции либо МФЦ. Разница – во времени. В ГИБДД все занимает около часа, в МФЦ процесс растягивается примерно на неделю.

И вот тут многих волнует вопрос: неужели все это время нельзя за руль? Нет, можно. Права никто не изымает – с них лишь снимают копии.

Когда новое удостоверение будет готово, старый документ аннулируется, но бесправным водитель не становится, ведь новое уже оформлено. Единственное, за что реально привлекут при управлении со старым документом, – это езда без прав при себе. Штраф за такое – 500 рублей.

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