В Россию привезли более 100 тыс. автомобилей Toyota в 2026 году

«Автостат»: импорт Toyota в Россию за 9 месяцев 2026 года вырос на 21,5%

Автопарк России обновляется сразу по нескольким направлениям, и статистика 2026 года это подтверждает. С одной стороны, растут поставки массовой японской марки, с другой – премиальные бренды концентрируются в считаных регионах.

Импорт Toyota: 101 тыс. машин за девять месяцев

За январь-сентябрь 2026 года в Россию привезли 101 тыс. автомобилей Toyota – на 21,5% больше, чем годом ранее. Такую цифру привел директор агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Любопытно распределение по состоянию машин. Новых среди них 26 тыс., и это сразу на 59% больше прошлогоднего результата. Подержанных – 75 тыс., прибавка скромнее, 12,3%.

География поставок выглядит предсказуемо. Япония дала 63,4% всего объема, Китай – 16%, Киргизия – 15,3%. На ОАЭ пришлось 1,6%, на Белоруссию – 1,1%.

В сегменте новых чаще брали RAV4 – 8527 шт., следом идут Highlander (7598 шт.) и Camry (4153 шт.). У подержанных другая тройка лидеров: Corolla (17 236 шт.), Yaris (11 007 шт.) и Raize (7574 шт.).

Праворульные машины составляют 66,8% ввезенного парка, причем речь в основном о технике с пробегом.

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