Китайцы научили автомобили общаться фарами: как этим управлять водителю?

Китайские автопроизводители представили матричные фары с проекцией текста

Фары в исполнении китайских компаний давно перестали быть просто осветительными приборами. Теперь это еще и инструмент общения с теми, кто рядом, – с другими водителями и с пешеходами. На стены и дорожное покрытие машина выводит не только графику, но и текстовые сообщения.

Как это выглядит на практике? Человек за рулем ведет пальцем по центральному экрану мультимедийной системы, рисуя картинку или набирая фразу. Результат появляется почти мгновенно – проекция ложится на поверхность прямо перед автомобилем. Показали такую возможность в ролике, который выложили в соцсетях.

Сам подход получил название интерактивных матричных фар. Рисунки и предупреждения на асфальте адресованы в первую очередь пешеходам. По мнению экспертов, когда водитель наглядно обозначает свои намерения, недопонимания при маневрах становится меньше, а вместе с ним снижается и риск неприятных ситуаций.

Схожие световые решения есть у целого ряда китайских производителей. У Zeekr 007 установлена панель Stargate, отображающая графику, Huawei разработала систему XPixel для проекции изображений. Встречаются подобные возможности и на отдельных моделях IM Motors – бренда, созданного при участии SAIC и Alibaba, – а также у HiPhi, марки компании Human Horizons.

Кстати, необычными опциями современные машины удивляют не только в этом: среди них попадаются теплый пол, кинопроектор и даже голограммы.

О других технических новинках, которые все чаще появляются в современных машинах, «За рулем» уже рассказывал.

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