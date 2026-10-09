Выгода до 250 тысяч рублей: современный российский кроссовер сильно подешевел
Октябрь у Tenet Plus проходит под знаком максимальной выгоды: покупателям новых кроссоверов L4 и L6 обещают до 250 000 рублей. Акция тянется до 31 октября 2026 года и суммируется с программой Elegant трейд-ин.
Tenet Plus – российский автомобильный бренд, который появился благодаря технологическому партнерству холдинга «АГР» и компании Defetoo.
Его философия звучит коротко – «Быть элегантным». Внутри этого понятия и внутреннее состояние человека, и умение следовать собственному вкусу и ритму, и уверенное движение вперед.
Машины марки показывают гармонию формы и технологий. Плюс продуманная эргономика и комфорт в ежедневной эксплуатации – то, что владелец чувствует каждый день, а не только в момент покупки.
Tenet Plus L4
За новый Tenet Plus L4 максимальная совокупная выгода доходит до 250 000 рублей. Складывается она из двух частей: программа Elegant трейд-ин при покупке дает до 150 000 рублей, и именно в октябре к ней добавляют специальное условие – бывшим владельцам Mazda, Hyundai и Kia при сдаче такого автомобиля в трейд-ин положено еще до 100 000 рублей.
Сам L4 – городской кроссовер. Адресован тем, кто ценит стиль, внимание к деталям и практичность, но выбирает более компактный формат: для уверенного движения по городу и ежедневных маршрутов.
Tenet Plus L6
У нового Tenet Plus L6 максимальная совокупная выгода достигает 200 000 рублей. Сюда уже включены до 100 000 рублей по программе Elegant трейд-ин при покупке автомобиля.
Остальное – октябрьская дополнительная выгода до 100 000 рублей за сданный в трейд-ин автомобиль марок Mazda, Hyundai или Kia.
Элегантный кроссовер L6 отражает стиль жизни владельца и становится продолжением его личного образа. Для таких людей автомобиль – не просто средство передвижения, а предмет ежедневного пользования, который должен быть удобным, технологичным и при этом визуально выразительным.
Условия акции
В октябре 2026 года Tenet Plus объединяет базовую программу Elegant трейд-ин со специальными условиями для бывших владельцев Mazda, Hyundai и Kia – на выходе получается максимальная совокупная выгода до 250 000 рублей.
Продлится все это до 31 октября 2026 года. Список официальных дилеров, детали и условия – на сайте и у официальных дилеров Tenet Plus в России. Акция действует до 31.10.2026 г.
О том, какие новые кроссоверы уже можно купить в России, «За рулем» рассказывал.
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