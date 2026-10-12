АВТОВАЗ продлил распродажу Лада: сколько можно сэкономить

АВТОВАЗ продлил действие прямых скидок и выгод на ряд моделей Lada в октябре

Программа прямых скидок и дополнительных выгод на автомобили Lada, в основном 2024 и 2025 годов выпуска, растянута до 31 октября.

Остались прежними и суммы: разброс составляет от 20 000 до 160 000 рублей. По сравнению с сентябрем ничего не поменялось – производитель просто сохранил действовавшие условия еще на месяц.

Сколько скидывают по моделям

Седаны Lada Granta Sport и Sportline – 50 000 рублей на машины 2024 года выпуска и 20 000 рублей на те, что сошли с конвейера в 2025-м. А вот лифтбеки тех же версий выгоднее: 70 000 рублей для прошлогодних экземпляров и 40 000 – для нынешних.

Внедорожник Lada Niva Sport подешевеет ровно на 30 000 рублей, причем только в исполнении 2025 года. Универсалам Largus и Largus Cross, как и фургону Largus, положено по 130 000 рублей – вне зависимости от того, 2024 или 2025 год выпуска.

Самая крупная выгода ждет тех, кто присматривается к газовым версиям: у универсала Largus CNG это 160 000 рублей, у фургона Largus CNG – 130 000, у седана Vesta CNG – 160 000. Бизнес-седан Lada Aura отдадут со скидкой 100 000 рублей, столько же скинут при покупке коммерческих Granta и Niva производства «ПСА ВИС-АВТО» 2024-2025 годов.

О других выгодных предложениях на российские машины этой осенью «За рулем» уже рассказывал.

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