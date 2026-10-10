Хорошо известный мотор и классический автомат: доступный кроссовер Kia уже в РФ

Новый Kia KX1 из Китая поставляют в Россию с ценами от 1,54 млн рублей

Kia KX1 – компактный кроссовер, который сейчас входит в число самых бюджетных вариантов среди новых машин, привозимых из Китая. Порог цены – 1 540 000 рублей.

Оформить поставку готовы фирмы во Владивостоке и в других городах России. Что-то продается сразу из наличия, что-то везут под конкретного клиента.

Kia KX1

За упомянутую сумму во Владивостоке обещают привезти под заказ экземпляр с двухцветной окраской кузова. Салон отделан эко-кожей.

Внутри, помимо этого, есть мультимедийная система с сенсорным дисплеем, климат-контроль, кожаный мульти-руль и люк.

Опций тоже хватает: электропривод и обогрев боковых зеркал, обогрев заднего стекла, круиз-контроль с ограничителем скорости, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя. Добавьте сюда датчики давления в шинах, передние и задние электростеклоподъемники, парктроники спереди и сзади и камеру заднего вида.

Интерьер Kia KX1

Диапазон 1 600 000 – 1 650 000 рублей за новый Kia KX1 из Китая выставили в Красноярске, Тюмени, Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге. Заказать его можно также в Липецке, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Калининграде, Ижевске, Смоленске и ряде других городов. Всего в продаже – более 100 автомобилей.

Один нюанс: итоговая стоимость каждой машины, которую везут под заказ, определяется уже по факту сделки. На нее влияют текущий курс валют, точные расходы на логистику, таможенные платежи и так далее.

А вот в Красноярске аналогичный Kia KX1 без пробега отдают прямо из наличия за 1 600 000 рублей. Полностью растаможенный кроссовер оценили в 1 670 000 рублей в Иркутске, в 1 700 000 рублей – в Омске и Новокузнецке. Машины есть также в Кемерово, Тюмени, Чебоксарах, Москве и Ярославле. Часть из них идет с коммерческим утильсбором, из-за чего ценник поднимается до 2 660 000 рублей.

Под капотом у всех «китайских» Kia KX1 стоит один и тот же агрегат – 100-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 1,4 литра с индексом G4LC. Знаком он многим: такой мотор ставили на некогда популярные у россиян Kia Rio / Rio X-Line, Hyundai Solaris, Kia Ceed и Hyundai i30.

Коробка передач – шестиступенчатый автомат. Правда, в Китае существует и версия с механикой.

О новом китайском кроссовере с мотором от Solaris «За рулем» уже рассказывал.

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