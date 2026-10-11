Зачем водители глушат двигатель при остановке инспектором ДПС?

Водителям объяснили, что глушить двигатель при остановке ДПС бесполезно

Едва в зеркале мелькнут проблесковые маячки – и рука сама тянется к замку зажигания либо к кнопке старта. Двигатель умолкает раньше, чем инспектор успевает подойти. Причем замечают за собой такую привычку в основном владельцы возрастных машин.

Логика здесь нехитрая. Пока силовой агрегат работает, приборная панель светится всеми текущими показателями, включая ошибки и предупреждения. Заглушил – экран погас. Кажется, что вместе с подсветкой исчезнут и лишние вопросы.

По сути, выходит наоборот. Чересчур резкое отключение мотора смотрится неестественно и скорее настораживает сотрудника ГИБДД. Вместо рутинной проверки он примется выяснять, чем вызвана такая спешка. В результате остановка затянется.

Хотя бывает и другой расчет. Кто-то надеется: если заглушить мотор, получится уйти от наказания за непристегнутый ремень. Но когда нарушение зафиксировали прямо во время движения, факт остановки двигателя уже ничего не решает.

В общем-то, суета в подобных ситуациях почти никогда не выручает. Куда разумнее сохранять спокойствие, не дергаться и не пытаться что-либо спрятать.

О том, как уберечь машину от коррозии в самом уязвимом месте, «За рулем» рассказывал.

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