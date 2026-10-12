Рама, надежный мотор и автомат — новый внедорожник Ford появился в России

Ford Bronco шестого поколения продают в России с ценами от 8 млн рублей

Ряды рамных внедорожников на российском рынке пополнил американский Ford Bronco. Машины шестого поколения с тремя вариантами двигателей попадают к нам по альтернативным схемам, а минимальный ценник – 8 000 000 рублей.

Ford Bronco

На одном из самых крупных классифайдов за 8 000 000 выставили новый Bronco 2024 года выпуска.

Оснащение щедрое: салон из черно-коричневой кожи, кожаный мультируль, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, 12-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с Apple CarPlay и Android Auto.

Плюс фронтальные и боковые подушки со шторками, полностью светодиодная оптика, передние и задние парктроники, система кругового обзора и 18-дюймовые литые диски.

В Иркутске такой же внедорожник того же года и в той же комплектации отдают из наличия на 500 000 дороже. А вот в Благовещенске его заказывают из Китая за 8 600 000 рублей.

Под капотом базовой версии – рядный бензиновый EcoBoost объемом 2,3 литра с турбонаддувом и непосредственным впрыском. В прошлом году этот мотор угодил в рейтинг самых надежных турбодвигателей в истории. Отдача – 275 л. с., в паре работает классический 10-ступенчатый автомат. Привод полный, типа Part-time, с двухступенчатой раздаточной коробкой и жестким подключением передней оси.

Интерьер Ford Bronco

Версии Heritage Limited и Raptor

Остальные исполнения «шестого» Bronco обойдутся заметно дороже. К примеру, трехдверный внедорожник в комплектации Heritage Limited в Самаре готовы привезти под заказ за 16 180 000 рублей. Под капотом там V-образный 335-сильный турбомотор EcoBoost V6 на 2,7 литра, и коробка та же – 10-ступенчатый автомат.

Есть в продаже и самые «злые» Ford Bronco Raptor – с расширенными колесными арками и специальной внедорожной «амуницией». У них стоит топовый для модели 3,0-литровый EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом на 424 л. с.

Дешевле всего новый Bronco Raptor заказать в Новосибирске – 14 900 000 рублей. Воронеж просит 15 200 000, Владивосток – 15 400 000, а Москва – минимум 16 350 000. Из наличия такой внедорожник продают в Екатеринбурге за 15 900 000 и в Санкт-Петербурге за 18 990 000.

Вообще, эта версия заточена под экстремальное бездорожье. Помимо более мощного двигателя, у нее активные амортизаторы Fox, 37-дюймовые внедорожные шины и усиленные рычаги подвески – ход колес достигает 330 мм спереди и 355 мм сзади. Еще здесь блокировки переднего и заднего дифференциалов и расширенный набор электронных ассистентов. Коробка – стандартный для всех новых Bronco 10-ступенчатый классический автомат.

О других странностях техники Ford «За рулем» уже рассказывал на примере пикапа Maverick, который заводится сам.

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