В Россию привезли просторный семейный кроссовер Hyundai: актуальные цены

Новые Hyundai Palisade второго поколения продают в РФ с ценой от 6,95 млн рублей

В России разом появились в продаже десятки новых Hyundai Palisade второго поколения. Флагманская модель марки справила мировую премьеру меньше двух лет назад – и вот уже доступна с семи– или восьмиместным салоном. Минимальный ценник – 6 950 000 рублей.

Hyundai Palisade Caligraphy

Самый доступный вариант из найденных – под заказ из Владивостока: 6 950 000 рублей за машину 2025 года выпуска в топовой комплектации Caligraphy, причем именно она встречается чаще остальных. Внутри – многозонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электропривод крышки багажника и сиденья с электрорегулировками, включая память положения для водителя. Плюс декоративная подсветка салона, солнцезащитные шторки на задних боковых окнах, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и премиальная акустика Bose.

Набор опций у «топовых» Palisade отделкой не ограничивается: тут и камера кругового обзора (360°), и парктроники спереди и сзади, и проекционный дисплей, и датчики дождя со света. Добавьте сюда светодиодные фары с системой управления дальним светом, обогрев боковых зеркал и форсунок стеклоомывателей, датчики давления в шинах и 20-дюймовые легкосплавные диски. Подушки безопасности, разумеется, идут полным набором.

Интерьер Hyundai Palisade Caligraphy

Под капотом – 2,5-литровый бензиновый турбомотор Smartstream 2.5 T-GDI: 281 л. с. и 422 Нм крутящего момента. В паре с ним работает классический восьмиступенчатый автомат и система полного привода HTRAC.

Другие владивостокские компании готовы привезти такой Palisade за 7 090 000 – 7 200 000 рублей. В Новосибирске заказ обойдется в 7 549 000, а в Москве встречаются предложения на 7 790 000 и 7 980 000 рублей.

Правда, ценник на «заказной» автомобиль – не всегда итоговая сумма: не все продавцы включают в нее расходы на подготовку машины к регистрации в ГАИ. На финальную стоимость влияет курс валют на день сделки, логистика, таможенные платежи, размер утильсбора и схема оформления.

Из наличия второе поколение Palisade тоже продается. Одно из самых выгодных предложений за уже привезенный и растаможенный кроссовер дал продавец из Москвы – 7 690 000 рублей, хотя у крупных и официальных столичных дилеров цены доходят до 10 990 000.

Свежие Palisade стоят в наличии в Санкт-Петербурге (от 8 990 000 рублей), Екатеринбурге (от 8 699 900), подмосковных Химках (от 9 450 000), Ростове-на-Дону (от 8 650 000), Казани (от 9 790 000) и Набережных Челнах (от 10 550 000 рублей).

Все выставленные на продажу автомобили идут с упомянутым 2,5-литровым турбомотором. Хотя гамма модели шире: есть, к примеру, 3,5-литровый «атмосферник» мощностью 249 л. с.

Встречается и гибрид с запасом хода более 1000 км – его построили на базе того же 2,5-литрового турбомотора и 73-сильного электродвигателя, суммарная отдача составляет 334 л. с.

О том, сколько на самом деле может стоить новая машина в России, «За рулем» уже рассказывал.

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