Автомобилистам рассказали, как эффективно справиться с агрессией за рулем

Агрессия за рулем — это реакция мозга «бей или беги», а не слабые нервы

Крик в пробке, резкие жесты, опасные обгоны – все это обычно объясняют испорченными нервами. Однако клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров» Ольга Уманова уверена: дело в другом. Она назвала дорожную агрессию ответом на стресс и потерю контроля над ситуацией.

«Когда мы сидим в пробке или нас подрезают на скорости, мы чувствуем угрозу своим границам и планам. Мозг воспринимает это как физическую опасность и включает древнюю реакцию "бей или беги"», – отметила эксперт.

Вот только бежать из машины некуда. Энергия, которая должна была уйти в движение, выплескивается наружу – через крик, жесты или рискованное вождение. Причем управление автомобилем и попытка разрулить конфликт задействуют в мозге одни и те же структуры, так что в стрессе реакция на дорогу притормаживает на доли секунды. Вроде бы мелочь, а хватит ее вполне, чтобы случилась беда.

Как с этим справляться? Способов несколько. Первый – дышать осознанно: долгий выдох посылает мозгу сигнал, что опасности нет. Второй – переформулировать происходящее: вместо «он подрезал специально» психолог предлагает вспомнить про «теорию хаоса», ведь у другого водителя могли быть собственные причины торопиться.

Еще одна техника – собрать вокруг себя «кокон комфорта». Прохлада в салоне, спокойная музыка или аудиокнига заметно сбивают раздражение. Помогает и отделение личности от ситуации: фраза-мантра «Это не моя проблема» возвращает в «здесь и сейчас» через заземление и напоминает, что право на ошибку есть у каждого – и у чужого водителя, и у вас самого.

О том, к каким последствиям приводят досадные ошибки автомобилистов, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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