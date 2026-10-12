Автомат и новые опции: фургоны и минивэны Sollers улучшат

«Соллерс» модернизирует семейство фургонов и минивэнов Sollers SF1

Отечественная марка «Соллерс» берется за модернизацию своего семейства фургонов и минивэнов Sollers SF1. Часть улучшений по эргономике обещают внедрить уже до конца 2026 года, а дальше – очередь новых опций комфорта и автоматической коробки передач. Об этом 8 октября рассказали представители компании, на которых ссылается «Журнал Авито Авто».

Начать решили с вещей, которые водитель ощущает каждый день. Перегородку, разделяющую кабину и грузовой отсек, сдвинут – так удастся расширить диапазон регулировок водительского кресла. Задняя дверь получит другой угол открывания. Достанется и мелочам: блок подстаканников заменят на локализованную деталь с темной отделкой.

Что дальше? В планах – мультируль с кнопками, круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном и камера заднего вида.

Для семейства готовят локализованный турбомотор объемом 1,5 л и восьмиступенчатый автомат. Правда, когда такие версии доберутся до конвейера, пока не говорят. Между прочим, у китайского прообраза этой модели – JAC Refine M3 – автоматической коробки нет вообще.

Sollers SF1

О том, сколько коммерческих автомобилей зарегистрировано в стране, «За рулем» уже рассказывало.

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