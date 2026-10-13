Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России

Hyundai получил в России права на логотип Genesis до 2034 года

Два товарных знака Genesis зарегистрированы в России на Hyundai – срок действия прав продлится до 2034 года, следует из данных Роспатента.

Заявки на логотип Genesis корейский автопроизводитель направил в ведомство еще в августе 2024-го, а удовлетворили их только в октябре 2026-го. Что дает регистрация на деле? Возможность продавать в стране автомобильные навигаторы, колонки и медиаплееры, аккумуляторные батареи для машин и наушники, плюс оказывать услуги онлайн-доступа к мультимедийному контенту для транспортных средств.

Производственные активы в России Hyundai Motor, впрочем, уже не принадлежат: о продаже завода в Санкт-Петербурге структуре ООО «Арт-Финанс» – материнской компании ООО «АГР» – объявили в конце 2023 года. Сделку завершили в начале 2024-го, зато право выкупа предприятия обратно у корейцев сохранилось, причем действовало оно два года после продажи.

О том, что сейчас происходит с серым импортом автомобилей в России, «За рулем» уже рассказывал.

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