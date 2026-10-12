Представлена спортивная версия Geely Coolray: особенности и характеристики
Малайзийская марка Proton начала принимать заказы на кроссовер X50 Sport Edition второго поколения. По сути это праворульная копия Geely Coolray. Сколько будет стоить новинка и когда она доберется до салонов, в компании пока не сообщают.
С 2017 года Proton принадлежит Geely – тогда китайцы выкупили предприятие. С тех пор в линейку малазийского бренда активно внедряют модели Geely, правда с правым расположением руля. Иногда для местного рынка готовят и уникальные версии, которых больше нигде не встретишь.
Одной из них стал X50 Sport Edition, представленный в конце 2024 года на базе первого поколения Geely Coolray. В России этот кроссовер известен под названием Belgee X50. Рецепт незамысловатый: новый обвес «по кругу», красные акценты в экстерьере, оригинальные 18-дюймовые колесные диски, логотип спецверсии плюс беспроводное зарядное устройство Qi.
За основу Sport Edition взяли комплектацию Premium, то есть средний уровень. Значит, под капотом стандартный 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива: 150 л.с. и 226 Нм крутящего момента. В паре с ним трудился семиступенчатый робот с двойным сцеплением и мокрым картером.
Из-за такой комплектации кроссовер лишился части «примочек» старших версий. Автономного экстренного торможения нет, адаптивного круиз-контроля тоже, как и системы удержания в полосе.
В продажу первый X50 SE вышел в начале 2025 года, тираж ограничили 1000 экземпляров. Цена составляла 105 300 малазийских ринггитов, это примерно 2,2 млн рублей. Получается на 3500 ринггитов (73 тысячи рублей) дороже Proton X50 в комплектации Premium, на базе которого спецверсия и сделана.
Нынешняя новинка построена уже на базе второго поколения Proton X50 – или второго поколения Geely Coolray, кому как удобнее. В России, кстати, свой вариант такого «Кулрея» есть у белорусского бренда Belgee: у нас он называется Belgee X50+.
Снаружи X50 SE получил оригинальный аэродинамический обвес – передний и задний бамперы плюс боковые накладки, из-за чего автомобиль выглядит агрессивнее. Образ завершают черные 18-дюймовые легкосплавные диски и красные акценты на кузове. В общем-то, набор изменений почти тот же, что достался первому поколению.
Внутри – черная экокожа с красной прострочкой. На спинках передних сидений нанесена вышивка Sport Edition, а напольные коврики из термоэластопласта тоже украшены логотипом SE.
Кстати, на этот раз основой стала топовая комплектация Flagship, так что оснащение максимальное. Панорамная крыша, беспроводная зарядка, передние сиденья с электрорегулировкой в шести направлениях, полупрозрачный солнцезащитный козырек. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, есть круговой обзор, 15 систем помощи водителю, автоматическая парковка и многое другое.
А вот силовая установка спортивной не стала: стандартный 1,5-литровый турбомотор на 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента работает вместе с 7-ступенчатым роботом. Разгон до первых 100 км/ч занимает 7,6 секунды, привод передний.
X70 Sport Edition и шансы в России
Весной 2026 года компания представляла «старшего» кроссовера X70 в версии Sport Edition. Сама модель – перелицованный Geely Atlas Pro старого образца, в Беларуси похожую машину продают как Belgee X70.
Изменения те же, что у X50: новый обвес и колеса, уникальная цветовая схема, слегка переделанный салон, но абсолютно обычная силовая установка. Правда, интересна она другим. Сначала X70, как и оригинальный Atlas Pro, оснащался 3-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра. В январе 2026 года модель обновили и получила 4-цилиндровый турбомотор аналогичного объема от второго поколения X50 – его мощность 181 л.с. и 290 Нм момента. Привод остался передним.
Тираж Proton X70 SE составляет 600 единиц, цена спецверсии – 115 300 малазийских ринггитов (2,4 млн рублей). Доплата за спортпакет относительно базового исполнения – 2500 ринггитов (52 тысячи рублей).
Что до России, то Belgee потенциально могла бы предлагать похожие лимитированные пакеты для своих моделей. Персонализация от этого резко расширилась бы, а интерес к продукции вырос за счет более эмоциональных и «горячих» исполнений. Причем разработка и внедрение таких пакетов, если судить по опыту Proton, вряд ли окажутся дорогим удовольствием.
О том, как внешность маскирует скромную технику, «За рулем» уже рассказывал на примере замаскированных Жигулей.
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