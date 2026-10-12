Представлена спортивная версия Geely Coolray: особенности и характеристики

Proton начал прием заказов на X50 Sport Edition второго поколения

Малайзийская марка Proton начала принимать заказы на кроссовер X50 Sport Edition второго поколения. По сути это праворульная копия Geely Coolray. Сколько будет стоить новинка и когда она доберется до салонов, в компании пока не сообщают.

С 2017 года Proton принадлежит Geely – тогда китайцы выкупили предприятие. С тех пор в линейку малазийского бренда активно внедряют модели Geely, правда с правым расположением руля. Иногда для местного рынка готовят и уникальные версии, которых больше нигде не встретишь.

Proton X50 Sport Edition

Одной из них стал X50 Sport Edition, представленный в конце 2024 года на базе первого поколения Geely Coolray. В России этот кроссовер известен под названием Belgee X50. Рецепт незамысловатый: новый обвес «по кругу», красные акценты в экстерьере, оригинальные 18-дюймовые колесные диски, логотип спецверсии плюс беспроводное зарядное устройство Qi.

За основу Sport Edition взяли комплектацию Premium, то есть средний уровень. Значит, под капотом стандартный 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива: 150 л.с. и 226 Нм крутящего момента. В паре с ним трудился семиступенчатый робот с двойным сцеплением и мокрым картером.

Из-за такой комплектации кроссовер лишился части «примочек» старших версий. Автономного экстренного торможения нет, адаптивного круиз-контроля тоже, как и системы удержания в полосе.

В продажу первый X50 SE вышел в начале 2025 года, тираж ограничили 1000 экземпляров. Цена составляла 105 300 малазийских ринггитов, это примерно 2,2 млн рублей. Получается на 3500 ринггитов (73 тысячи рублей) дороже Proton X50 в комплектации Premium, на базе которого спецверсия и сделана.

Нынешняя новинка построена уже на базе второго поколения Proton X50 – или второго поколения Geely Coolray, кому как удобнее. В России, кстати, свой вариант такого «Кулрея» есть у белорусского бренда Belgee: у нас он называется Belgee X50+.

Proton X50 Sport Edition

Снаружи X50 SE получил оригинальный аэродинамический обвес – передний и задний бамперы плюс боковые накладки, из-за чего автомобиль выглядит агрессивнее. Образ завершают черные 18-дюймовые легкосплавные диски и красные акценты на кузове. В общем-то, набор изменений почти тот же, что достался первому поколению.

Внутри – черная экокожа с красной прострочкой. На спинках передних сидений нанесена вышивка Sport Edition, а напольные коврики из термоэластопласта тоже украшены логотипом SE.

Кстати, на этот раз основой стала топовая комплектация Flagship, так что оснащение максимальное. Панорамная крыша, беспроводная зарядка, передние сиденья с электрорегулировкой в шести направлениях, полупрозрачный солнцезащитный козырек. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, есть круговой обзор, 15 систем помощи водителю, автоматическая парковка и многое другое.

А вот силовая установка спортивной не стала: стандартный 1,5-литровый турбомотор на 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента работает вместе с 7-ступенчатым роботом. Разгон до первых 100 км/ч занимает 7,6 секунды, привод передний.

X70 Sport Edition и шансы в России

Весной 2026 года компания представляла «старшего» кроссовера X70 в версии Sport Edition. Сама модель – перелицованный Geely Atlas Pro старого образца, в Беларуси похожую машину продают как Belgee X70.

Изменения те же, что у X50: новый обвес и колеса, уникальная цветовая схема, слегка переделанный салон, но абсолютно обычная силовая установка. Правда, интересна она другим. Сначала X70, как и оригинальный Atlas Pro, оснащался 3-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра. В январе 2026 года модель обновили и получила 4-цилиндровый турбомотор аналогичного объема от второго поколения X50 – его мощность 181 л.с. и 290 Нм момента. Привод остался передним.

Тираж Proton X70 SE составляет 600 единиц, цена спецверсии – 115 300 малазийских ринггитов (2,4 млн рублей). Доплата за спортпакет относительно базового исполнения – 2500 ринггитов (52 тысячи рублей).

Что до России, то Belgee потенциально могла бы предлагать похожие лимитированные пакеты для своих моделей. Персонализация от этого резко расширилась бы, а интерес к продукции вырос за счет более эмоциональных и «горячих» исполнений. Причем разработка и внедрение таких пакетов, если судить по опыту Proton, вряд ли окажутся дорогим удовольствием.

О том, как внешность маскирует скромную технику, «За рулем» уже рассказывал на примере замаскированных Жигулей.

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