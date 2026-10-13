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Как ужесточение требований КНР к экспорту машин отразится и на рынке РФ

Эксперт Еременко: Поставки китайских авто без разрешения заводов осложнятся

Начальник Управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко рассказал, что ужесточение требований КНР к экспорту машин отразится и на рынке РФ. Поставки машин, на которые заводы не давали разрешения – речь про Zeekr и Xiaomi, – а также собранных в КНР европейских и японских моделей ( BMW, Audi, Toyota), серьезно осложнятся.

Причина проста. Хаотичный экспорт без гарантированных запчастей и сервиса подрывает доверие к китайскому автопрому на внешних рынках. Есть и второй мотив: остановить ценовые войны между китайскими экспортерами за рубежом и усилить надзор государства за финансовыми потоками частных посредников.

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Что поменяется на практике? С рынка уйдут серые дилеры и компании-однодневки, которые не в состоянии подтвердить наличие сервисной сети. Канал поставок целиком перейдет под контроль крупных дистрибьюторов – тех, у кого от 50 сертифицированных сервисных точек.

Есть в этом и плюс. Расходники и детали для официально ввозимых моделей начнут поставляться системно и быстрее, чем сейчас.

Дальше – прозрачность. Рынок РФ станет понятнее, вот только без роста цен и сужения модельного ряда не обойтись: нововведение неизбежно потянет за собой оба этих следствия.

Отдельно прозвучал совет для тех, кто ввозит машины по обходным схемам: «Покупателям машин, ввозимых по альтернативным схемам, я бы рекомендовал заранее прописывать в договорах условия возврата средств на случай задержек на китайской границе».

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что электрокары в Беларуси сдают позиции.

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Источник:  Российская газета
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