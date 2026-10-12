Как работают китайские дилеры? Клиенты все рассказали

Автостат: китайские дилеры работают лучше, чем автосалоны российских брендов

В аналитическом агентстве «Автостат» посчитали, насколько россияне довольны работой дилерских центров, разделив результаты на китайские и отечественные марки.

Специалисты провели опрос владельцев 2,5 тысяч владельцев машин самых популярных брендов – в рассмотрение брался топ-20 марок на авторынке РФ.

Анализ результатов показал, что общий индекс удовлетворенности, посчитанный по 11 критериям, у «китайцев» в данный момент выше, нежели у дилеров российских марок: 69,8 против 65,7 балла из 100 возможных. Главным критерием оказался вариант ответа «гостеприимство и комфорт».

У китайских брендов этот критерий набрал 80,5 балла, тогда как у российских – лишь 75,6 балла. Похожая ситуация сложилась и по остальным критериям: бренды из КНР пусть ненамного, но опередили отечественные.

Получается, что китайские дилеры охотнее предоставляют калькуляцию расходов, точнее соблюдают сроки, лучше разъясняют суть проведенных работ, а также выполняют их более качественно.

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