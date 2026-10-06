Сеть дилерских центров китайских машин сократилась в РФ

НАПИ: сеть дилеров китайских автобрендов в России сократилась на 57 точек

За июль-сентябрь 2026 года китайские автобренды в России потеряли 57 дилерских центров. Такие цифры приводит Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). На деле общая картина от этого не тускнеет: рынок растет и просто перераспределяется между игроками.

Российские марки за тот же квартал прибавили 475 точек. Причем основной вклад внесли новые имена – Esteo, Tenet Plus, Umo, Jeland и Volga. Белорусские бренды расширились куда скромнее: плюс 3 салона.

Сервисная инфраструктура перекраивается схожим образом. Китайские марки открыли 13 новых станций, российские – 501, белорусские – 4.

Если же смотреть на рынок целиком, авторизованных точек продаж легковушек за квартал стало больше на 302 единицы (+6,3%) – всего 5088. Авторизованных сервисных центров прибавилось на 508 объектов (+9,3%), их общее число достигло 5972.

Рост зафиксирован во всех федеральных округах без исключения. Больше всего новых точек продаж появилось в Центральном федеральном округе – плюс 108 единиц. Что до сервиса, тут впереди ЦФО (+160) и Приволжский округ (+95).

О том, как китайские бренды расширяют линейку в России, «За рулем» уже рассказывал.

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