Почему китайские массовые бренды на вторичке быстро теряют остаточную стоимость

Эксперт Зазулин: Причины снижения остаточной стоимости у китайских иномарок

Массовые китайские марки на вторичном рынке России дешевеют стремительно. Причины перечислил Дмитрий Зазулин, директор по продажам «Панавто».

Почему китайские модели быстро теряют цену

Первый фактор – частота обновлений. Модельный ряд китайских автокомпаний меняется заметно чаще, чем у производителей из других стран.

Второй момент – конкуренция: в Китае очень много автопроизводителей, и борьба идет буквально за каждого покупателя. Российские дистрибьюторы вдобавок предлагают массу программ поддержки спроса и рассрочек при покупке новых машин.

В итоге человек, выбирающий между свежей моделью из салона и подержанным автомобилем, все чаще берет новую. Как сформулировал Зазулин, «покупатели чаще выбирают новый китайский автомобиль, чем машину с пробегом, что дополнительно давит на стоимость подержанных моделей».

Электромобили и гибриды из параллельного импорта

Отдельно эксперт выделил электромобили и гибриды: они теряют в цене еще сильнее. Особенно если речь о машинах, ввезенных по параллельному импорту.

Здесь тоже сказывается быстрое обновление моделей – предыдущие версии теряют привлекательность для покупателей, ориентирующихся на самые свежие технологии и комплектации.

Другое дело – китайские автомобили с официальными поставками в Россию. Их модельный ряд обновляется реже, в среднем примерно раз в три года, поэтому смена поколений не так сильно отражается на вторичной стоимости. Плюс цену стабилизирует сохранение заводской гарантии, в том числе на тяговую батарею – один из самых дорогих компонентов электромобиля или гибрида.

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