Почему китайские массовые бренды на вторичке быстро теряют остаточную стоимость
Массовые китайские марки на вторичном рынке России дешевеют стремительно. Причины перечислил Дмитрий Зазулин, директор по продажам «Панавто».
Почему китайские модели быстро теряют цену
Первый фактор – частота обновлений. Модельный ряд китайских автокомпаний меняется заметно чаще, чем у производителей из других стран.
Второй момент – конкуренция: в Китае очень много автопроизводителей, и борьба идет буквально за каждого покупателя. Российские дистрибьюторы вдобавок предлагают массу программ поддержки спроса и рассрочек при покупке новых машин.
В итоге человек, выбирающий между свежей моделью из салона и подержанным автомобилем, все чаще берет новую. Как сформулировал Зазулин, «покупатели чаще выбирают новый китайский автомобиль, чем машину с пробегом, что дополнительно давит на стоимость подержанных моделей».
Электромобили и гибриды из параллельного импорта
Отдельно эксперт выделил электромобили и гибриды: они теряют в цене еще сильнее. Особенно если речь о машинах, ввезенных по параллельному импорту.
Здесь тоже сказывается быстрое обновление моделей – предыдущие версии теряют привлекательность для покупателей, ориентирующихся на самые свежие технологии и комплектации.
Другое дело – китайские автомобили с официальными поставками в Россию. Их модельный ряд обновляется реже, в среднем примерно раз в три года, поэтому смена поколений не так сильно отражается на вторичной стоимости. Плюс цену стабилизирует сохранение заводской гарантии, в том числе на тяговую батарею – один из самых дорогих компонентов электромобиля или гибрида.
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