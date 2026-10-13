Китай ужесточает правила в отношении новых автомобильных технологий

В КНР запретят в авто кресла с «нулевой гравитацией» и гигантские дисплеи

Министерство промышленности и информатизации КНР вынесло на обсуждение пакет новых правил для автомобильной отрасли. Именно этот орган разрабатывает и утверждает официальные технические стандарты и нормы китайского автопрома, так что документ задает рамку для всего рынка. Дальше по проекту начнутся консультации с производителями – разговор пойдет о безопасности транспортных средств.

В центре внимания оказались сиденья с функцией «нулевой гравитации» (zero-G). В таких креслах пассажир может устроиться максимально расслабленно, а порой и почти лежа. Что предлагает регулятор? Куда более жесткие испытания на безопасность при столкновении, защиту от защемления и другие решения, касающиеся инновационных функций автокресел. Разбираться будут не только с zero-G: под анализ попали и поворотные, и полностью раскладывающиеся кресла. Причем их работу рекомендовано запрещать во время движения машины.

Теперь про экраны. В этой части проекта упоминаются большие центральные тачскрины, пассажирские дисплеи с крупной диагональю и многофункциональные проекционные HUD. Автопроизводителям придется оценить, насколько такие панели отвлекают водителя, а заодно проверить их надежность и безопасность при столкновении или в экстремальных условиях. Складные и гибкие экраны, по идее министерства, использовать вообще нельзя. Для технологически продвинутых брендов вроде Xiaomi и HIMA (подразделение Huawei) это, по мнению экспертов, неприятная новость.

Добрались и до «умной» светотехники. Здесь речь, прежде всего, об ограничении того, что высвечивается на дорогу, – в том числе текстовых и графических сообщений через передние матричные фары и задние фонари. Руководители министерства опасаются, что водители начнут проецировать на китайских дорогах сообщения, не прошедшие согласование. Производителям рекомендуют модерировать и урезать контент, который выводят световые приборы, а также следить за сообщениями самих водителей.

Есть в этой инициативе и еще один пункт – тотальный запрет полностью скрытых дверных ручек в новых автомобилях. Соответствующий проект требований к автомобильной безопасности был представлен 10 октября, а поводом послужила серия громких аварий с участием электромобиля Xiaomi SU7.

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