Продажи машин глобальных брендов взлетели в РФ: самые популярные модели

Аналитик Целиков: Продажи автомобилей глобальных брендов в РФ выросли на 81,5%

За январь – сентябрь 2026 года в России продали почти 136 тыс. новых легковых автомобилей глобальных марок, исключая китайские, российские и белорусские бренды. Реализация увеличилась на 81,5% в годовом выражении. На долю таких авто пришлось 14% рынка против 8,4% годом ранее. Об этом 12 октября в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Несмотря на принадлежность к глобальным автомобильным маркам, значительная часть этих машин имеет китайское происхождение. Сразу две трети автомобилей (66,3%), поставленных в РФ, были произведены в Китае.

Лидером сегмента стала Toyota, на которую пришлось 19,8% продаж. Второе место заняла Mazda с долей 15,8%. Далее следуют Volkswagen и BMW – 8,5% и 8,3% соответственно. Доля Audi составила 5%.

Самой востребованной моделью среди глобальных брендов стала Mazda CX-5, за девять месяцев было продано 19,8 тыс. таких автомобилей. Второе место заняла Toyota RAV4 с результатом 9,1 тыс. машин, третье – Toyota Highlander, разошедшаяся тиражом 8,1 тыс. экземпляров.

В первую пятерку также вошли Nissan Qashqai (5,4 тыс. ед.) и Toyota Camry (4,8 тыс. ед.). Далее следуют Audi Q5 (4,4 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (3,9 тыс. ед.), Kia Seltos (3,8 тыс. ед.), BMW X3 (3,5 тыс. ед.) и Volkswagen Tharu (2,9 тыс. ед.).

Ранее «За рулем» уже рассказывал , с кем придется конкурировать первому кроссоверу Lada.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!