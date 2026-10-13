Новый отечественный седан уровня Camry уже в наличии у дилеров: актуальные цены

Бизнес-седан Tenet A8 в наличии у российских дилеров с ценами от 3 млн рублей

Новый бизнес-седан Tenet A8 начал поступать в российские дилерские центры – в частности, машина уже появилась у «Авилона», где ее можно взять на тест-драйв или купить.

TENET A8

Наибольшие шансы на внимание покупателей, как считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников, у версии «Ультра» – с двухлитровым двигателем на 197 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Такая конфигурация, по его словам, соединяет в себе динамику и оснащение, которые как раз и ценят в бизнес-седанах.

Что вообще ищут в этом сегменте? Комфорт водителя и пассажиров, удобство каждодневной эксплуатации, отдачу машины в дальних поездках. Ждут в компании интереса и от частных клиентов, и от корпоративных покупателей.

Интерьер TENET A8

Конкурентов у новинки хватает. Наряду с Tenet A8 покупатели, по мнению эксперта, могут присматриваться к Volga C50, Geely Preface и Changan UNI V. «Мы рассматриваем Tenet A8 как перспективное дополнение модельного ряда, способное привлечь к марке аудиторию покупателей бизнес-седанов. По нашим предварительным оценкам, в течение первого года после полноценного выхода на рынок доля модели может составить порядка 35-45% в общем объеме продаж бренда. Это прогнозный ориентир: фактический результат будет зависеть от объемов поставок, рыночной ситуации и покупательского спроса», – комментирует Олег Сережников.

Долю корпоративных заказчиков он предварительно оценивает в 30-40%. Брать машину, вероятно, будут компании, обновляющие автопарк для руководителей и сотрудников, а также операторы деловых трансферов и пассажирских перевозок.

«Среди частных покупателей целевая аудитория – клиенты, которым нужен просторный и комфортный седан для ежедневных поездок, путешествий и деловых задач. Для корпоративных заказчиков существенными критериями выбора станут оснащение, условия обслуживания и экономика эксплуатации», – отмечает Олег Сережников.

Теперь о ценах и технике. Версий две: «Прайм» за 2 999 000 рублей и «Ультра» за 3 499 000 рублей. Габариты седана – 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину, 1469 мм в высоту, колесная база – 2770 мм.

Под капотом «Прайма» стоит 1,6-литровый турбированный мотор на 150 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Флагманская «Ультра» получила 2,0-литровый турбированный агрегат мощностью 197 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

О том, как новый кроссовер Haval с большим запасом хода уже доступен в России, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!