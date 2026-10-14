Проверить способности SUV на бездорожье клиенты JAC смогут в дилерском центре

Марка JAC открыла первый в России центр клиентского опыта

Первый в России центр клиентского опыта JAC заработал во Владивостоке – на базе дилерского центра «Успех-Авто». Потенциальные покупатели знакомятся там с машинами бренда не в шоу-руме, а на внедорожной трассе с мягким грунтом, каменистыми участками и водными преградами. Со временем подобные комплексы появятся и в других регионах.

Главное, ради чего все затевалось, – проверка линейки SUV, и, прежде всего, пикапа JAC T9, в тяжелых условиях: на бездорожье, в воде, на песке, на спусках и подъемах. Хватит визита в сертифицированный дилерский центр марки. Причем нагрузку получат не только сами машины, но и их электроника.

«Мы более тесно взаимодействуем с клиентом, предоставляя ему возможность на практике оценить весь потенциал наших машин, то есть не просто прокатиться вокруг дилерского центра или условно по МКАД, а съехав с асфальта и даже преодолев за рулем настоящую реку. Вскоре подобные центры появятся и в других знаковых регионах России», – подчеркнул менеджер региональных продаж JAC Илья Михайлиди.

Параметры трассы: 5 км, уклоны 30%, броды 800 мм.

Длина маршрута – без малого 5 км. Наклоны до 30%, перепады высот до 5 метров, броды глубиной до 800 мм, покрытие – самое разное. За рулем удастся оценить не только поведение автомобиля, но и работу электронных систем, полного привода и режимов управления.

«Аналога подобных потребительских тестов на базе дилеров в России еще не было. Это уникальная возможность познать автомобиль, не отходя от кассы. Безусловно, не каждый ретейлер получит такой функционал», – отметил генеральный директор центра «Успех-Авто» Александр Новиков.

Продажи тоже говорят сами за себя: по его словам, только одних JAC T9 ежемесячно удается реализовать в среднем по 20 единиц, а Дальний Восток стабильно входит в число лидеров рынка пикапов в стране. По итогам сентября модель стала абсолютным бестселлером сегмента в России, разойдясь тиражом немногим меньше 400 экземпляров.

Сейчас продуктовая линейка JAC на российском рынке включает два кроссовера – JS3 и JS6, а также лифтбек J7 и минивэн RF8. Пикапы представлены тремя моделями: T9, T8 и T8 Pro.

JAC T9

О том, как меняется модельный ряд JAC, «За рулем» рассказывал на примере обновленного кроссовера JS6.

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