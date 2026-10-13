Страховая тянет с выплатой после ДТП? За каждый день ожидания положены деньги

За просрочку выплаты по ОСАГО положена неустойка от 0,5 до 1% в день

Если страховая компания не укладывается в сроки с выплатой или с направлением на ремонт по ОСАГО, автомобилисту не стоит просто сидеть и ждать. Автоюрист Лев Воропаев пояснил, что первым делом нужно оформить официальное обращение – претензию.

По сути, в такой бумаге должны звучать два требования: урегулировать сам вопрос с деньгами или ремонтом и перевести неустойку. Размер ее зависит от того, что именно затянули: выплату или ремонт, – и составляет от 0,5 до 1% за каждый день просрочки.

Ответа может и не быть. Правда, случается это крайне редко. Тогда юрист советует идти к финансовому уполномоченному – заявление подается через его официальный сайт, и там же получится потребовать взыскать страховое возмещение вместе с неустойкой.

О том, какие еще правовые сюрпризы ждут водителей, «За рулем» рассказывал на примере удвоения срока лишения прав.

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