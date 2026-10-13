Китайские премиум-бренды догоняют «европейцев» по стоимости ремонта. Кто лидирует?

Страховщики сравнили средние выплаты по каско: Voyah Free уже дороже Toyota Land Cruiser

Премиальные китайские автомобили вплотную приблизились по стоимости ремонта к европейским моделям.

По данным «Росгосстраха», проанализировавшего выплаты по каско и ОСАГО за первое полугодие 2026 года, отдельные счета за восстановление таких машин превышают миллион рублей.

Среди «китайцев» с выборкой не менее 20 выплат лидирует Voyah Free: средний чек по каско составил 398 тысяч рублей.

Далее идут Jaecoo J8 (260 тысяч), Chery Tiggo 9 (256 тысяч), Exeed RX (250 тысяч), Tank 500 (244 тысячи) и Geely Tugella (241 тысяча).

Для сравнения: у Audi Q7 этот показатель достигает 753 тысяч рублей, у Mercedes-Benz V-класса – 481 тысячи, у Range Rover – 465 тысяч. При этом гибридный Voyah Free уже обходится дороже Toyota Land Cruiser 300 (323 тысячи), а Tiggo 9 и Exeed RX – на уровне BMW X3 и Lexus LX.

Массовые китайские кроссоверы пока укладываются в вилку 150-175 тысяч рублей – столько же страховщики платят за ремонт типичных RAV4, Tucson или Tiguan. Любопытно, что отечественный Tenet на базе Chery оказался дешевле «оригиналов»: 103 тысячи против 130 у Tiggo 7 Pro Max. Внутри одного бренда разброс огромен: ремонт Tank 300 стоит 111 тысяч, а Tank 500 – уже 244.

По словам эксперта Ивана Трандина, причина в насыщенности премиальных моделей электроникой: радары, камеры, матричные фары и пневмоподвеска требуют калибровки, а оригинальные детали идут из КНР без альтернатив. Экономист Виктор Мангазеев напоминает: средняя выплата не означает, что каждый ремонт обойдется именно в эту сумму, но помогает оценить будущие расходы. Вывод прост: выбирая «китайца», смотреть нужно на конкретную модель, а не на марку.

О том, какие автокомпоненты подорожали почти в полтора раза, «За рулем» уже рассказывал.

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