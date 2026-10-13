Китайский кроссовер стал бестселлером в Британии — в России его тоже продают

Jaecoo J7 стал бестселлером авторынка Великобритании в сентябре 2026 года

Китайский кроссовер Jaecoo J7 в сентябре захватил первое место по продажам на британском авторынке – разошлось 10,8 тыс. машин.

За девять месяцев 2026 года на J7 в Великобритании остановились 39,5 тыс. покупателей. Такой результат вывел модель на вторую строчку годового рейтинга продаж в стране. Впрочем, в марте кроссовер уже успел побывать лидером – тогда китайская новинка впервые обошла всех конкурентов.

Jaecoo J7

Сентябрь вообще оказался для Omoda и Jaecoo (обе марки входят в концерн Chery) удачным: суммарные регистрации в Британии добрались до 223 тыс. автомобилей – такого здесь еще не было. По сравнению с прошлым годом показатель вырос более чем вдвое, прибавив 106%.

Доля рынка по итогам месяца – 6,37%, и этого хватило, чтобы войти в число двух самых популярных автобрендов страны. Кстати, на достигнутом компания останавливаться не собирается: в Бедфордшире появится собственный научно-исследовательский центр, где займутся технологическими разработками.

Интерьер Jaecoo J7

Мировые цифры тоже выглядят солидно – в сентябре по всему миру продали 73,4 тыс. машин Omoda и Jaecoo, что на 123% больше, чем годом ранее. За девять месяцев накопилось 587,8 тыс. экземпляров.

Что касается России, здесь Jaecoo представлена моделями J7, J7 и J8 – те же кроссоверы продаются и под отечественным брендом Jeland.

О другом китайском кроссовере, который уже добрался до России, «За рулем» рассказывал.

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