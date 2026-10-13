Как 18-летний парень со стажем 9 месяцев сумел обойти всех в необычном заезде?

18-летний Захар Марковский выиграл «Формулу Авторадио» и получил LADA Iskra

Культура вождения измеряется не скоростью и не числом лихих маневров. Речь об осознанности, дисциплине и уважении к тем, кто едет рядом. Ну и, конечно, о твердом знании ПДД – именно оно позволяет уверенно и быстро двигаться по городу даже в плотном потоке.

Наглядный пример – финал «Формулы Авторадио». Лучшее время на маршруте показал 18-летний Захар Марковский из Новосибирска, причем не допустил при этом ни одного нарушения.

«Соблюдение ПДД и безопасность – тот стандарт, который определяет качество жизни и в мегаполисах, и в небольших городах. Символично, что победил экипаж, который продемонстрировал эталонное вождение и преодолел дистанцию за самое короткое время. Внимательность, знание ПДД и спокойствие за рулем – гарант того, что всегда и везде будешь успевать. Мы видим живой отклик аудитории и продолжим развивать проект, а в перспективе сделаем его ежегодным», – прокомментировал итоги генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

Формат и география чемпионата

Организатором выступило «Авторадио» – оно входит в ГПМ Радио, а тот, в свою очередь, в «Газпром-Медиа Холдинг». Победу в турнире приносила не скорость, а умение применять правила дорожного движения.

География получилась огромной: свыше 440 населенных пунктов, от Калининграда до Владивостока, от Полярных Зорь до Сочи. Отбор шел на сайте радиостанции – слушатели проходили тест на знание ПДД и тренировались ежедневно, постепенно улучшая результаты.

В финале по улицам Москвы проехали 8 экипажей, лучших из тысяч претендентов со всей страны. Хватало и опытных водителей, и новичков. Отдельно запомнился семейный дуэт из Ростовской области: Андрей Водолазкин и его племянник Антон Шутов. Дядя когда-то учил парня водить – и поспорил с ним, кто окажется выше в турнирной таблице.

Спор вышел на пользу обоим: Андрей Водолазкин финишировал вторым и получил 200 000 рублей, Антон Шутов стал третьим и заработал сто тысяч.

Абсолютную победу забрал Захар Марковский – ему достался автомобиль LADA Iskra. За рулем он всего 9 месяцев и поначалу даже не поверил, что приехал первым. Объяснение у победителя простое: «Думал, буду первым, и стал. Главное – сильно не волноваться, да и то, что недавно сдал на права, тоже повлияло».

Выходит, знание ПДД и дорогу делает безопаснее, и время экономит по-настоящему.

За соблюдением правил следили строго. В каждом автомобиле находился инспектор-экзаменатор из Госавтоинспекции, а весь маршрут фиксировали камеры ЦОДД и видеорегистраторы.

Финальный заезд оценивала судейская команда Российской автомобильной федерации (РАФ) во главе со спортивным судьей всероссийской категории Денисом Дудиновым.

Продюсер «Авторадио» Олег Балыков рассказал, что чемпионат задумывали как поддержку и поощрение добросовестных водителей. Правда, главной наградой он считает не призы, а уверенность, которая появляется, когда точно знаешь, как действовать в любой ситуации.

«Наш проект призван повысить культуру вождения, обратить внимание на важность соблюдения ПДД. Мы хотели показать, что ответственные автомобилисты заслуживают признания. В итоге – тысячи участников, десятки городов, сотни часов тренировок. «Формула Авторадио» – возможность напомнить каждому водителю, что безопасность – навык, который нужно постоянно поддерживать», – подытожил Балыков.

Многие участники с этим согласны. Артур Батыров из Уфы, чей стаж вождения 24 года, готовился вместе с женой.

«Мы уже давно сдавали теорию ПДД, и освежить все в памяти – большой плюс, ведь сейчас очень много нововведений. Теперь едешь и по-другому воспринимаешь все знаки, все видишь иначе», поделился эмоциями Батыров.

За развитием событий слушатели «Авторадио» следили вместе с ведущими драйв-шоу «Поехали!» Иваном Броневым и Денисом Курочкиным. Те комментировали каждый этап и напоминали: настоящий драйв – это когда едешь уверенно, спокойно и по правилам. Репортажи доступны на сайте радиостанции, во всех соцсетях и мессенджерах.

Среди партнеров проекта – ТРЕЙДИНГ (антифризы Felix), информационный партнер – ИД «За рулем».

А о том, как возраст водителя влияет на его права, «За рулем» уже рассказывал.

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