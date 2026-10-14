Специалист объяснил, каким машинам с пробегом грозит доначисление утильсбора

Major: требование таможни о доначислении утильсбора может прийти даже третьему владельцу

Владельцы подержанных авто все чаще получают доначисления утильсбора за машины, ввезенные физлицами по льготной ставке.

Требование таможни может прийти уже после покупки, причем текущий собственник может не иметь отношения к первоначальному ввозу.

Льготный утильсбор положен тем, кто ввозит автомобиль для личного пользования. Условие – владеть машиной не менее года. Если ее продали раньше, ввоз считается коммерческим, и сбор доначисляют до полного.

Проблема в том, что требование получает не обязательно тот, кто ввозил авто. Машина может сменить нескольких владельцев, и таможня рассылает уведомления всем участникам цепочки. Если предыдущие собственники не заплатят, разбираться придется нынешнему владельцу.

Мнение специалиста

Давид Павлов, руководитель Major Expert:

– Вы второй владелец этого автомобиля, а может быть, даже третий. Эксплуатируете его, ничего не подозреваете, довольны автомобилем, и тут вдруг приходит письмо из таможенного органа: при ввозе был уплачен льготный утильсбор, а сейчас нужно доплатить до полного», – описывает ситуацию Павлов.

Игнорировать такое письмо не стоит. Если требование не исполнить, со временем ЭПТС автомобиля могут аннулировать. Тогда машину нельзя будет продать или поставить на учет. Для нынешнего собственника ситуация особенно неприятная: при покупке он мог вообще не знать, на каких условиях автомобиль когда-то ввезли в страну.

Проверить уплату утильсбора сейчас можно на сайте ФТС. Однако далеко не каждый автомобилист знает, что именно нужно проверять и на какие данные обращать внимание. Поэтому при покупке ввезенного автомобиля с пробегом важно не ограничиваться стандартной проверкой его истории.

Если автомобиль ввозился с уплатой полного утильсбора, с этой точки зрения вопросов нет. Если применялась льготная ставка, важно установить, сколько времени машина находилась у первого собственника до продажи.

Полностью защититься от появления новой информации после сделки не может даже профессиональный продавец – теоретически ошибиться способен и дилер. Разница проявляется уже после обнаружения проблемы, поясняет эксперт.

При покупке с рук придется искать продавца и договариваться. Если он откажется доплачивать утильсбор или возвращать деньги – остается суд. Покупатель вправе требовать расторжения договора, но решение суда не гарантирует быстрого возврата средств.

Есть ли у него эти деньги сейчас? Не объявил ли он себя банкротом? Или он давно выбросил сим-карту и найти его крайне затруднительно? По закону вы сможете отстоять свои права, но это очень долгий путь. А тем временем автомобиль будет стоять у вас в гараже.

При покупке у официального дилера распутывать цепочку самому не нужно: покупатель обращается к компании, которая несет ответственность по договору. Дилер забирает автомобиль, возвращает деньги или меняет его на другой, а дальше сам работает с тем, кто машину сдал.

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Поэтому для недавно ввезенной машины с пробегом обычной проверки технического состояния и российской истории недостаточно. Важно понимать, кто и на каких условиях ввез автомобиль, какой утильсбор был уплачен и сколько времени машина была у первого собственника.

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