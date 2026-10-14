Как осенние пробки и холодный пуск укорачивают жизнь мотора

Никита Родионов: Осенний городской цикл ускоряет износ двигателя из-за рассинхронизации пробега и моточасов

Осень для автомобиля – испытание не столько морозом, сколько самим ритмом городской жизни.

С утра двигатель просыпается на холоде, днем – часами толкается в заторах под дождем. И в таком режиме обычные, казалось бы, промахи в обслуживании начинают сказываться. Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service, оценивает это как ускоренный износ.

Причем внешне машина может выглядеть совершенно исправной, пояснил он изданию Pravda.Ru.

Суть в том, что пробег и моточасы расходятся между собой. Километры набегают медленно, а вот мотор работает куда интенсивнее, чем показывает одометр. Утром – холодный пуск, потом – долгие часы без полезной нагрузки: дождь, пробки, светофоры.

Масло и охлаждающая жидкость в таких условиях сдают позиции быстрее, чем принято думать, если ориентироваться на стандартный интервал замены по пробегу.

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Основная версия такого ускоренного изнашивания – сочетание двух факторов. С одной стороны, механика: резкий разгон сразу после холодного старта, когда масляный клин еще не сформировался стабильно. С другой – химия: старая смазка или антифриз теряют свои свойства. И невнимательность к мелким утечкам только усугубляет картину, ведь небольшие потери жидкости легко не заметить на фоне общих объемов – зато для локальных температурных режимов они критичны.

Разглядеть эти состояния помогают не столько указатели на приборке, сколько внимание к деталям. Перед поездкой стоит проверить уровень моторного масла, охлаждающей и омывающей жидкостей.

Маслянистые пятна, следы антифриза или характерный запах топлива – верный знак, что нарушения в эксплуатации уже привели к реальным изменениям в системе. Тут нужен автосервис, а не продолжение поездок в прежнем режиме.

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