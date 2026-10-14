Верховный суд объяснил, почему водителя нельзя лишать прав за чужое вождение

Верховный суд запретил лишать прав водителя, если его в момент нарушения не было за рулем

Верховный суд России постановил: забирать права у человека, которого в момент остановки машины инспекторами ДПС не было за рулем, нельзя. Соответствующее решение попало в распоряжение ТАСС.

Разбирательство выросло из истории Александра Коткова, жителя Нижегородской области. 30 апреля 2025 года он вместе с приятелями передвигался по Нижнему Новгороду на собственной Daewoo Nexia, и их машину остановили сотрудники ДПС. Что выпивал, мужчина не скрывал. Вот только управлял автомобилем его знакомый – тот после остановки неожиданно сбежал. Котков же перебрался за руль с единственной целью – заглушить двигатель. Именно этот факт и стал основанием для протокола.

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Итог – штраф 45 тыс. рублей плюс полтора года без водительских прав по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Правда, свидетели, камеры и сами инспекторы говорили одно и то же: изначально за рулем сидел не Котков. Высшая инстанция отдельно указала на опрометчивость нижестоящих судов – те так и не выяснили, почему сотрудники ДПС позволили мужчине занять водительское место, если подозревали его в опьянении.

Материалы вернули на новое рассмотрение в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода.

О привычках, которые дорого обходятся водителям, «За рулем» уже рассказывал.

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