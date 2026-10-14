Продажи новых крупнотоннажных грузовиков упали в России

«Автостат»: в сентябре в РФ было продано 3418 новых HCV

По итогам сентября нынешнего года в РФ было реализовано* 3418 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV)**, что на 3,3% меньше, чем в сентябре 2025-го, но на 27,2% больше, чем в августе 2026-го. Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат».

38% от общего объема продаж HCV за первый месяц осени пришлось на отечественную марку КАМАЗ, что составляет 1 292 экземпляра (+17,1% к сентябрю 2025-го). За ней располагаются китайские бренды Dongfeng (526 шт.; рост в 12,5 раза), FAW (305 шт.; −10,8%), SITRAK (285 шт.; +43,2%) и белорусский МАЗ (223 шт.; −8,2%).

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Лидером модельного рейтинга в сегменте HCV остался Dongfeng 4180, который за месяц разошелся тиражом в 522 единицы (рост в 37,3 раза). Второе место занял Sitrak C7H с результатом в 285 экземпляров (+43,9%). В топ-5 здесь также попали КАМАЗ 54901 (276 шт.; +26%), КАМАЗ 43118 (245 шт.; −8,6%) и КАМАЗ 65115 (217 шт.; −13,9%).

Если рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было продано 27 797 новых крупнотоннажных грузовых машин. Это на 15,4% меньше, чем с января по сентябрь 2025 года.

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* Информация за сентябрь и 9 месяцев 2026 года была переобработана после обновления данных, поступивших с задержкой.

** Полной массой от 16 т.

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