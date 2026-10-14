Механическая коробка в BMW под угрозой

В BMW назвали еще одну причину отказаться от механики

Обещания оставить механику хотя бы на части моделей в BMW и ее подразделении M звучали не раз. Но у Фрэнка ван Мила, возглавляющего BMW M, обнаружился новый довод против трех педалей – и лежит он, на первый взгляд, совсем в другой плоскости.

В интервью BMW Blog топ-менеджер сослался на то, что мягкогибридные силовые установки получают все большее распространение. Соединить такую схему с ручной коробкой, по его словам, с инженерной точки зрения крайне сложно. В подробности ван Мил вдаваться не стал.

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Окончательного решения об отказе от трехпедальных машин он при этом не подтвердил. Правда, и обратного не исключил: механические коробки вполне могут остаться в будущем. Спрос со стороны энтузиастов в компании осознают, да и сам этот вопрос, как подчеркнул глава BMW M, «эмоциональный».

Что до нынешнего поколения BMW M3, то модификации с МКПП у него имеются. Другое дело, что, по версии издания, со сменой поколений – а она намечена на 2028 год – концерн окончательно перейдет на «автоматы».

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