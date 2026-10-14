Обновленный Geely Coolray замечен у дилера: как изменился популярный кроссовер?

Geely Coolray 2027: обновленный Binyue добрался до дилеров Китая, новый дизайн, мотор BHE15-AFD на 126 л.с. и вариатор CVT

Обновленный Geely Coolray 2027 модельного года добрался до салонов официальных китайских дилеров. Машину готовят к старту продаж, и рыночный дебют, как ожидается, состоится в самое ближайшее время.

В Китае эта модель известна под именем Binyue – на конвейер она встала еще в 2018 году. За прошедшие годы у нее накопилось множество версий, и сейчас в Поднебесной продаются сразу две модификации паркетника. Первая носит название Coolray L, а ее лицензионной копией является белорусский Belgee X50+.

Обновленный Geely Coolray

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Есть в продаже и «обычный» Coolray – тот самый аналог Belgee X50. Как раз для него Geely и подготовила версию 2027 года, причем первые кроссоверы с измененным дизайном уже засветились в салонах китайских дилеров.

Судя по снимкам, апдейт Coolray прошел по той же схеме, что и у «старших» моделей – Cityray с Atlas. Передняя часть получила очень похожую стилистику, которую в компании называют «очарование гор и рек».

Прежней радиаторной решетки больше нет: на ее место пришла новая, с 14 вертикальными ламелями. Передний бампер, в свою очередь, стал агрессивнее – за счет увеличенных воздуховодов по краям.

Обновленный Geely Coolray

А вот профиль кузова и корма практически не тронуты. Зато и здесь есть чем похвастаться: другой задний бампер плюс оригинальные колесные диски с двухцветной окраской.

Внутри перемены куда заметнее. Большую часть оформления позаимствовали у Coolray L – это касается и передней консоли, и отделки дверных карт. Диагональ центрального сенсорного экрана выросла до 14,6 дюйма.

Правда, при всем сходстве с интерьером Coolray L разделительный тоннель выполнили в собственном стиле. На его поверхности расположились массивный рычаг переключения передач и подстаканники, спрятанные в нише с закрывающейся крышкой.

Интерьер Обновленный Geely Coolray

Технически обновленный Coolray по-прежнему базируется на модульной архитектуре BMA – на той же платформе построены Geely Cityray и Emgrand. Габариты пока не сообщаются, хотя вряд ли они сильно поменяются: актуальная версия «Кулрея» имеет размеры 4330 х 1800 х 1609 мм при колесной базе 2600 мм.

Под капотом должен стоять 1,5-литровый бензиновый BHE15-AFD. Это атмосферный мотор, который на китайском рынке развивает 126 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. В паре с ним будет трудиться бесступенчатый вариатор CVT.

О полноприводной версии этого кроссовера «За рулем» уже рассказывал.

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