Российских водителей стали реже штрафовать за выезд на встречку: в чем причина?

За выезд на встречную полосу в 2025 году наказали 115,8 тыс. водителей

В 2025 году суды привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу 115,8 тысячи автомобилистов. Это на 9% меньше, чем годом ранее.

Около 105 тысяч водителей отделались штрафами. Еще 9,9 тысячи человек лишились прав – то есть встречается такая мера примерно в десять раз реже, чем денежное взыскание.

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Отдельно ведется статистика по повторным нарушениям. За них в 2025-м наказали 10,2 тысячи человек, и это на 10% ниже уровня 2024 года.

Похожая динамика – в аварийности. ДТП, которые связаны с выездом на встречную полосу, за год насчитали 9,8 тысячи, что на 8,1% меньше, чем прежде.

Почему так происходит? Эксперты называют две основные причины. Первая – манера вождения: автомобилисты, по их оценке, ведут себя на дорогах спокойнее. Вторая – организация движения: разметка и разделительные барьеры все чаще физически не дают выехать на чужую полосу.

Не последнюю роль мог сыграть и кошелек. С 1 января 2025 года штраф за такой выезд подняли с 5000 до 7500 рублей.

О других денежных сюрпризах для автовладельцев «За рулем» рассказывал — например, про доначисление утильсбора.

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