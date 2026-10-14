На УАЗе нашли подпольную криптоферму

Нелегальная майнинговая ферма принесла УАЗу ущерб более миллиона рублей

Сотрудники полиции обнаружили нелегальную ферму по добыче криптовалюты в одном из корпусов дочернего предприятия «УАЗ Автокомпонент».

После появления этой информации в телеграм-канале «Косаринова пишет» региональное издание «Улпресса» получило подтверждение данных у руководителя департамента информации и общественных связей УАЗа Константина Сазонова.

Сейчас завод совместно со следственными органами занимается выявлением причастных. Полиция уже провела осмотр и изъятие техники, нелегально установленной в производственном здании.

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Выяснилось, что серверы для майнинга стояли в подвале, куда злоумышленники проникали через лазы, закрытые листами металла. Ущерб от безучетного потребления электроэнергии, по предварительным подсчетам, превышает 1 млн рублей.

Источник пишет, что на след группировки оперативники вышли случайно: ведя расследование по совершенно другому делу, они получили оперативную информацию о работающем в подвале оборудовании, что подтвердилось рейдом службы безопасности предприятия.

Ранее «За рулем» рассказал, как ФТС выявила масштабную коррупционную схему со списанием утильсбора.