Land Rover выпустил клона популярной Мазды: кроссовер уже на тестах

Jaguar Land Rover вывел на тесты прототип кроссовера в кузове Mazda CX-90

Возле Нюрбургринга заметили кроссовер, внешне похожий на Mazda CX-90. Вот только направлялся он не в японское представительство, а в мастерскую Jaguar Land Rover – и уже одно это выглядит странно.

Прототип кроссовера Jaguar Land Rover

Официально о совместном проекте никто не объявлял. Ни Mazda, ни Jaguar Land Rover о таком сотрудничестве не рассказывали. Прямых связей через китайские структуры у них тоже нет: японцы работают с Changan, британцы – с Chery. И все же шпионские снимки намекают, что две компании начали делать что-то вместе.

Прототип кроссовера Jaguar Land Rover

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Случайностью такую встречу не назовешь. Тестовый образец заметно отличается от серийной Mazda CX-90, так что речь явно идет о чем-то другом.

Сильнее всего выделяется передняя часть – она полностью закрыта. По сути, это первый признак того, что на испытания вывели электрический кроссовер. У Mazda собственный электрокар должен появиться ближе к 2029 году, а до него выйдут новинки на платформе Changan. Jaguar Land Rover, в свою очередь, собирается представить третью электрическую модель в ближайшее время.

Прототип кроссовера Jaguar Land Rover

Габариты у прототипа скромнее, чем у Mazda CX-90, да и основа у него совсем другая. Между тем комментариев от японской и британской сторон пока нет. Так что подробностей о кроссовере, засветившемся у трассы Нюрбургринг, по-прежнему никаких.

О неожиданном выборе машин знаменитостями «За рулем» уже рассказывал — трехкратный чемпион мира пересел на китайский кроссовер.

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