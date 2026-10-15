В Seat прокомментировали сообщения о возможном закрытии марки
Ясности с будущим испанского бренда Seat по-прежнему нет. На Парижском автосалоне генеральный директор Seat и Cupra Маркус Хаупт в интервью Autocar заявил, что окончательное решение о прекращении существования марки так и не принято.
Впрочем, инвестиции в нее не прекращаются.
Что Хаупт рассказал про Ibiza и Arona
« Seat Ibiza – наш самый продаваемый автомобиль в Испании, а на некоторых рынках доля бренда выросла. В следующем году мы представим мягкие гибридные версии Ibiza и Arona. <...> Seat остается частью нашей стратегии, и мы продолжаем в него инвестировать», – приводит его слова Autocar.
Дальше все упирается в европейское законодательство. Точнее – в требования к выбросам CO2, которые начнут действовать после 2030 года.
Геополитика, запросы покупателей, скорость перехода автомобильного рынка на электротягу – эти факторы, по словам главы марки, тоже повлияют на решение.
Прогноз на 2029 год и сервис на 15 лет
Между тем модельный ряд Seat потихоньку сокращается. Volkswagen проводит масштабную реструктуризацию, и в ее рамках концерн может отказаться от половины модельных вариантов. Немецкое издание WirtschaftsWoche ранее сообщало, что Seat способен прекратить существование к 2029 году.
Клиентов Хаупт поспешил успокоить: даже если марку закроют, автомобили продолжат обслуживать еще 15 лет.
О том, как испанский автопром переходит к новым владельцам, «За рулем» уже рассказывал.
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