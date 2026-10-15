В Seat прокомментировали сообщения о возможном закрытии марки

Глава Seat рассказал о новых инвестициях на фоне новостей о закрытии

Ясности с будущим испанского бренда Seat по-прежнему нет. На Парижском автосалоне генеральный директор Seat и Cupra Маркус Хаупт в интервью Autocar заявил, что окончательное решение о прекращении существования марки так и не принято.

Впрочем, инвестиции в нее не прекращаются.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Что Хаупт рассказал про Ibiza и Arona

« Seat Ibiza – наш самый продаваемый автомобиль в Испании, а на некоторых рынках доля бренда выросла. В следующем году мы представим мягкие гибридные версии Ibiza и Arona. <...> Seat остается частью нашей стратегии, и мы продолжаем в него инвестировать», – приводит его слова Autocar.

Дальше все упирается в европейское законодательство. Точнее – в требования к выбросам CO2, которые начнут действовать после 2030 года.

Геополитика, запросы покупателей, скорость перехода автомобильного рынка на электротягу – эти факторы, по словам главы марки, тоже повлияют на решение.

Прогноз на 2029 год и сервис на 15 лет

Между тем модельный ряд Seat потихоньку сокращается. Volkswagen проводит масштабную реструктуризацию, и в ее рамках концерн может отказаться от половины модельных вариантов. Немецкое издание WirtschaftsWoche ранее сообщало, что Seat способен прекратить существование к 2029 году.

Клиентов Хаупт поспешил успокоить: даже если марку закроют, автомобили продолжат обслуживать еще 15 лет.

О том, как испанский автопром переходит к новым владельцам, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!