Эти машины россияне стали покупать из-за проблем с бензином

Эксперт Рогов назвал авто, которые стали покупать в РФ из-за перебоев с бензином

Перебои с топливом подтолкнули россиян присмотреться к машинам из Азии, которые везут по параллельному импорту. Об этом рассказал Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль».

Один из главных вариантов – компактные китайские электромобили. Брать их стали и как первую машину, и как вторую, в качестве «добавки» к основной. В пример Рогов привел BYD Dolphin и Geely Panda Mini: это маломощные хетчбэки на 40−50 л.с., которым хватает одной зарядки на 30 км пути. С минимальным пробегом из Китая такие стоят порядка 1-1,2 млн рублей. Уже в базовой комплектации есть кондиционер, мультимедиа с сенсорным экраном, камера заднего вида, парктроники, цифровая приборная панель.

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Дальше идет Южная Корея, но уже с газовым оборудованием с завода. Подержанные Kia K5, Hyundai Sonata и Kia Sportage с 2,0-литровыми моторами на 146 л.с. пользуются устойчивым спросом. За машину возрастом до 3 лет с небольшим пробегом придется отдать 2-2,5 млн рублей.

Еще одна категория – корейские гибриды. Речь про компакт- кроссоверы Kia Niro Hybrid и Hyundai Kona Hybrid: 1,6-литровый бензиновый двигатель плюс электромотор дают в сумме около 141 л.с. Подержанный экземпляр обойдется примерно в 2,5 млн рублей.

Получается, экономия на топливе становится для покупателя аргументом не менее весомым, чем сам автомобиль.

О том, какие еще перемены переживает российский авторынок, «За рулем» рассказывал.

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