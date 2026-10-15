Майнинг-ферма на УАЗе — компания проверит обстоятельства ее появления

УАЗ прокомментировал появление майнинг-фермы на предприятии

Кто и зачем поставил в цехе дочернего предприятия УАЗа вычислительный комплекс для добычи криптовалюты, теперь разбираются следователи. Пресс-служба автозавода подтвердила, что компания подключилась к этой работе: вместе с правоохранителями ищет причастных, а заодно считает, во сколько обошлось питание оборудования.

«Работаем со следствием по установлению причастных лиц и устанавливаем сумму ущерба», – отметили в компании.

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Нашли ферму не случайно. В ходе одного из расследований у правоохранителей появилась оперативная информация о серверах, размещенных на заводе, – об этом писала «Улпресса». Затем эти сведения проверила служба безопасности УАЗа и подтвердила: техника действительно стояла на территории.

Разместилась она в одном из производственных корпусов « УАЗ Автокомпонента» – дочерней структуры предприятия. По предварительным оценкам, счет за потребленное электричество превысил 1 млн рублей.

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