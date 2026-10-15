В России водители стали реже выезжать на встречку

В России за 2025 год 10 тыс. водителей лишили прав за выезд на встречку

Согласно отчету Судебного департамента при Верховном суде, нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу, в 2025 году стало меньше. В документе, посвященном административным правонарушениям в сфере дорожного движения, собраны сведения о санкциях для водителей – как за выезд на полосу встречного движения, так и за выезд на трамвайные пути встречного направления.

Разберем по составам. Часть 4 ст. 12.15 КоАП касается первого такого нарушения: в 2025 году наказание по ней получили 115,8 тыс. человек – на 9% меньше, чем в 2024-м (127 тыс.). Причем большинство, а именно 105 тыс. автомобилистов, отделались штрафом, а 9,9 тыс. остались без водительских прав.

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За повторный выезд на встречку (ч. 5 ст. 12.15 КоАП) санкции применили к 10,2 тыс. водителей. Уровень 2024 года, когда наказали 11,4 тыс., оказался выше на 11%.

Теперь про аварийность – здесь цифры у Госавтоинспекции свои. По ее данным, в 2025 году произошло 9,8 тыс. ДТП, связанных с выездом на встречную полосу; погибли 3,3 тыс. человек, еще 16,7 тыс. участников дорожного движения получили травмы.

Что касается 2026 года, то таких аварий зафиксировано 5,8 тыс., погибших – 1,9 тыс., пострадавших – 9,7 тыс.

О том, что отвлекающие сенсоры повышают риск аварий, Euro NCAP уже заявляла.

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