Эти опции в автомобиле помогут продать его гораздо быстрее

Адаптивный круиз-контроль и «зимний пакет» повышают ликвидность авто при продаже

Пять опций, за которые имеет смысл доплатить прямо сейчас, перечислил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. В список попали адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, камеры кругового обзора, контроль слепых зон и «зимний пакет».

«Обычно доплачивают за комфорт, безопасность или за опции, которые сохраняют ликвидность при перепродаже», – отметил эксперт.

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Адаптивный круиз-контроль и климат-контроль

Возглавил перечень адаптивный круиз-контроль. На трассе и в дальних поездках от него больше всего пользы: водитель меньше устает, проще держать нужную скорость, да и сама дорога получается спокойнее.

Климат-контроль идет следом. От обычного кондиционера он отличается тем, что сам выставляет заданную температуру и поддерживает ее отдельно для разных зон салона, так что человеку за рулем не приходится отвлекаться на лишние кнопки.

Камеры обзора, слепые зоны и «зимний пакет»

Еще одна опция, которая хорошо держит цену, – камеры кругового обзора. При парковке и маневрах они заметно снижают риск поцарапать кузов или попасть в ДТП.

Не меньше пользы приносит контроль слепых зон: система подсказывает, когда маневр может оказаться опасным, и помогает вовремя заметить машину в соседней полосе.

Что касается «зимнего пакета» – подогрева сидений, руля, лобового стекла и зеркал, – он особенно востребован там, где зимы холодные. По словам Шапринского, для покупателей на вторичном рынке России эта опция входит в число важных.

О главных трендах вторичного рынка «За рулем» уже подробно рассказывал, опираясь на данные Авито Авто.

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