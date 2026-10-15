Эти опции в автомобиле помогут продать его гораздо быстрее
Пять опций, за которые имеет смысл доплатить прямо сейчас, перечислил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. В список попали адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, камеры кругового обзора, контроль слепых зон и «зимний пакет».
«Обычно доплачивают за комфорт, безопасность или за опции, которые сохраняют ликвидность при перепродаже», – отметил эксперт.
Адаптивный круиз-контроль и климат-контроль
Возглавил перечень адаптивный круиз-контроль. На трассе и в дальних поездках от него больше всего пользы: водитель меньше устает, проще держать нужную скорость, да и сама дорога получается спокойнее.
Климат-контроль идет следом. От обычного кондиционера он отличается тем, что сам выставляет заданную температуру и поддерживает ее отдельно для разных зон салона, так что человеку за рулем не приходится отвлекаться на лишние кнопки.
Камеры обзора, слепые зоны и «зимний пакет»
Еще одна опция, которая хорошо держит цену, – камеры кругового обзора. При парковке и маневрах они заметно снижают риск поцарапать кузов или попасть в ДТП.
Не меньше пользы приносит контроль слепых зон: система подсказывает, когда маневр может оказаться опасным, и помогает вовремя заметить машину в соседней полосе.
Что касается «зимнего пакета» – подогрева сидений, руля, лобового стекла и зеркал, – он особенно востребован там, где зимы холодные. По словам Шапринского, для покупателей на вторичном рынке России эта опция входит в число важных.
О главных трендах вторичного рынка «За рулем» уже подробно рассказывал, опираясь на данные Авито Авто.
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