Changan готовит 43 новых модели: подробности

Марка Changan представила в Париже 7 новинок и рассказал о планах развития в ЕС

Changan приехала на международную автомобильную выставку в Париже не с пустыми руками: показала несколько моделей и заодно раскрыла, как собирается осваивать европейский рынок. Об этом рассказали представители марки.

Среди подключаемых гибридов на стенде стояли модели Deepal – S07 PHEV и праворульная версия S05 PHEV. Тут же поставили кроссовер CS55 PLUS BlueCore HEV.

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За новую линейку Nevo отвечают кроссоверы Q05 и Q06 и седан A06, а завершает экспозицию концепт Avatr Concept T09. Собрано на одном пятачке много, что и говорить.

Глобальная стратегия Vast Ocean Plan

Парижский стенд – лишь часть большой истории. По этой стратегии к 2030 году продажи за пределами Китая должны достигнуть 1,5 млн автомобилей ежегодно, а при благоприятном сценарии – 1,8 млн единиц. Опора для такого рывка – 43 новые модели с разными типами силовых установок.

Европейское направление для компании, по сути, главное. К 2030 году здесь хотят открыть больше 1 тыс. точек продаж и обслуживания, нанять свыше 1,2 тыс. местных сотрудников и рассмотреть возможность локального производства.

Кое-что уже работает: представительства открыты в Великобритании, Испании и Италии. Восемь дочерних компаний с персоналом более 800 человек – это текущая база Changan в Европе, причем 80% сотрудников – местные специалисты.

Сеть продаж и сервис в Европе

Продажную сеть тоже наращивают. К концу 2026 года она охватит почти 400 точек в 15 странах, а в 2027-м расширится до 650.

Сервис не отстает: региональные склады запчастей уже созданы в Нидерландах, Италии, Великобритании и Испании, доступность деталей при этом выше 97%.

За клиентскую поддержку в Европе отвечает колл-центр, который работает в Румынии.

О том, как китайские компании закрепляются в Европе, «За рулем» уже рассказывал на примере Geely и Ford.

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