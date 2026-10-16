Водителям рассказали, что грозит за управление мопедом в нетрезвом виде

Верховный суд: за управление мопедом в пьяном виде могут лишить прав

Верховный суд разобрался, законно ли лишают прав за пьяную езду на мопеде и положен ли за это штраф. Поводом стало дело водителя, который до последнего доказывал, что скутер – вовсе не транспортное средство.

Как развивалось дело Лободина

Согласно материалам дела, Лободин ехал на скутере без регистрационных знаков. Инспекторы его остановили и заподозрили, что мужчина пьян. Проверка на алкоголь подозрения подтвердила.

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С результатами водитель не согласился, и его отправили на медицинское освидетельствование – от него он отказался. В суд в итоге попали данные о 0,456 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе, тогда как допустимый порог погрешности составляет 0,16 мг.

Наказание оказалось суровым: лишение права управления плюс штраф на 30 тысяч рублей – такие суммы на тот момент действовали. Лободина это не устроило, и он дошел до Верховного суда.

Мопед – это механическое транспортное средство

Высшая инстанция доводы про «мопед – не транспорт» отклонила. С точки зрения закона это механическое транспортное средство, а для управления им нужны права хотя бы категории «М».

Речь идет о технике с двигателем не больше 50 куб. см или 4 кВт и скоростью менее 50 км/ч. Лободин как раз управлял таким транспортом и самого факта не отрицал. Не спорил он и с результатами освидетельствования на опьянение.

Отсюда и вывод: суды обоснованно забрали у него права. Управление мопедом – тоже специальное право, ровно как вождение мотоцикла или автомобиля.

Практика судов и случай с мотоблоком

Практика эта, кстати, давно устоявшаяся. Юрист Лев Воропаев напомнил: любое транспортное средство мощнее 0,25 кВт суды признают мопедом, и на него нужна соответствующая категория в правах. Если мощность выше 4 кВт – это уже мотоцикл. И на водителей обоих видов техники распространяются все наказания из Кодекса об административных правонарушениях, предусмотренные для любого автомобилиста.

Похожая история не так давно разбиралась в Конституционном суде – там фигурировал нетрезвый водитель мотоблока. Казалось бы, к транспорту он отношения не имеет, однако инспектор на дороге и суды решили иначе. КС даже не стал рассматривать дело, отметив: является ли мотоблок транспортным средством, способен определить мировой суд, обратившись в компетентные организации.

Зато вывод напрашивается невеселый: при таком подходе пьяный водитель на любой, даже самой экзотической технике рискует остаться и без прав, и с крупным штрафом.

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