Можно ли перенести руль у «праворуких» машин на левую сторону

В МВД озвучили правила переноса руля с «праворуких» машин на левую сторону

Перенести рулевое управление с правой стороны на левую в принципе реально – правда, лишь при одном условии: машина после переделки должна отвечать всем требованиям безопасности. Именно такую позицию Autonews.ru озвучили в пресс-службе МВД России.

Формально это не мелкая доработка, а самое настоящее изменение конструкции. Причем затрагивает оно сразу несколько узлов и систем, от которых напрямую зависит безопасность движения.

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«В зависимости от конструктивных особенностей <...> могут затрагиваться, в частности, требования к рулевому управлению, травмобезопасности рулевого управления, расположению педалей управления, травмобезопасности внутреннего оборудования, а также установке устройств освещения и световой сигнализации», – уточнили в МВД.

Как вообще оформляют такие вещи? Порядок прописан в постановлении правительства № 413. Сначала владельцу придется пройти предварительную техническую экспертизу и дождаться разрешения ГАИ. Только после самой переделки автомобиль проверят на безопасность, а внесенные изменения нужно будет оформить установленным порядком.

Отдельной статистики по переносам руля справа налево ведомство не собирает – такого учета в МВД просто нет.

Про хитрости, которые упрощают ремонт и обслуживание машины своими руками, «За рулем» уже рассказывал.

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