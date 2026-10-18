Названы города, где за рулем надо держать ухо востро

Страховщики перечислили регионы, где чаще всего случались ДТП в 2026 году

Страховщики изучили, как часто автомобилисты попадают в аварии в разных уголках страны. Больше всего происшествий в этом году приходится на Новосибирск. Как пояснил вице-президент «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов, частота аварий там на 48% перекрывает средний уровень по стране – цифра, прямо скажем, впечатляющая.

Следом идет Краснодар, где превышение составляет 41%. Замыкают первую тройку сразу два города – Красноярск и Липецк, у обоих показатель выше среднего на 37%.

Чуть дальше в этом перечне расположились Калининград и Сыктывкар. Впрочем, статистика – вещь упрямая: где бы вы ни ехали, внимания за рулем много не бывает.

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А вот страховая компания ВСК зафиксировала самую высокую аварийность в Москве и области (12 и 11% соответственно), что обусловлено высокой плотностью трафика. С заметным отставанием от столичного региона следует Санкт-Петербург, где показатель составил 5%. Краснодарский край и Татарстан разделили четвертое место с результатом 4%.

Эксперты компании «Согласие» чаще всего фиксируют ДТП в Москве, Туле, Пермском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Похожие данные предоставил и «Ингосстрах». «Большая часть ДТП традиционно фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, среди регионов - в Челябинской области, Республике Башкортостан и Приморском крае», - заявил страховщик.

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