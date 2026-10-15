Названы главные признаки износа свечей зажигания в автомобиле

Об износе свечей зажигания говорят трудный пуск и вибрации на холостом ходу

Внезапно свечи зажигания выходят из строя редко. Обычно автомобиль заранее намекает на проблему – другое дело, что не каждый водитель эти намеки замечает. О том, на что именно стоит обращать внимание, рассказал Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта «Авилон Ярославский». Первый сигнал – запуск.

«Один из самых заметных признаков неисправности свечей – двигатель хуже запускается, особенно после длительной стоянки или утром после ночи. В этом случае стартер приходится крутить дольше обычного, а мотор после запуска может работать нестабильно», – сообщил Стрельбицкий.

Дальше начинается неровная работа мотора – на холостом ходу или при разгоне. Педаль газа отзывается вяло, тяга идет неравномерно, появляется ощущение, будто двигатель подрагивает. По сути, это тоже повод присмотреться к свечам.

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Кстати про топливо. Из-за нестабильного воспламенения топливно-воздушной смеси мотор трудится менее эффективно, и аппетит у него растет – иногда заметно.

На холостом ходу проблема может проявляться вибрациями или нестабильными оборотами. В отдельных случаях загорается Check Engine – например, при пропусках зажигания. Правда, при изношенных свечах индикатор на панели загорается не всегда сразу, обратил внимание специалист.

Самый простой ориентир, о котором стоит помнить, – регламент технического обслуживания. Срок службы свечей зависит от их типа, конструкции двигателя и условий эксплуатации, так что универсального интервала для всех автомобилей не существует. Частые короткие поездки, долгая работа на холостом ходу и тяжелые условия эксплуатации способны ускорить износ.

Зато не стоит сразу винить во всем свечи. Похожие проявления дают катушки зажигания, форсунки и другие элементы системы, предупредил эксперт.

О том, чем грозит заправка топливом низкого экокласса, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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