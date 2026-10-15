Бензин Евро-2 и Евро-3: эксперт увидел риск в новой схеме продаж

Минэнерго и ФАС прорабатывают продажу бензина низкого экокласса только через Петербургскую биржу

В России обсуждают смену правил оптовой реализации бензина и дизтоплива с низкими экологическими классами.

О возможных нововведениях стало известно благодаря публикации «Коммерсанта»: топливо экоклассов 2, 3 и 4 предлагают продавать исключительно через Петербургскую биржу. Причем стоить оно должно дешевле биржевой цены топлива класса 5.

Летом выпуск и продажу таких видов бензина и дизеля уже временно разрешили. Тогда эту меру объясняли желанием поддержать поставки на внутренний рынок и снизить угрозу дефицита.

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Насколько новые правила отразятся на цене топлива, «Авторадио» рассказал экономист Михаил Беляев:

«Наблюдается до сих пор еще определенный дефицит, и каких-то признаков такой радикальной нормализации ситуации не очень-то наблюдается. Они идут по этому самому пути, несколько завуалировав, что они пытаются отрегулировать цены для определенного класса топлива ниже 5 класса.

Таким образом они пытаются регулированием биржевой цены отрегулировать цену на рынке топлива в целом. Очередная ошибка заключается в чем? Что они никак не могут прочитать соответствующую книжку и понять, что современные цены, они диктуются продавцами. И если вы даже поставите какие-то ограничения биржевые, это все равно не сковывает руки и аппетиты торговцев по повышению цен».

Специалист также подчеркнул, что в первую очередь за ценообразованием должна следить ФАС. При этом окончательного решения о новом порядке пока нет. Подготовить возможные поправки поручили Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе.

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