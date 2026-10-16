В России обсуждается сильное повышение стоимости ОСАГО: когда это произойдет?

Страховщики просят ЦБ расширить тарифный коридор ОСАГО минимум на 20%

Крупные страховые компании ведут переговоры с Банком России о том, чтобы раздвинуть тарифный коридор по ОСАГО как минимум на 20%. С инициативой выступают «АльфаСтрахование», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия».

В «Ингосстрахе» идут дальше: там считают нужным расширение на 25% и больше. Причина простая – убыточность, которая в ряде регионов уже превышает 100%.

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Расширение коридора ОСАГО: позиция страховщиков

Для физлиц сегодняшний диапазон – 1,4-8,67 тыс. руб. Водители с богатой аварийной историей, по словам страховщиков, нередко платят по самому максимуму, но и этих денег не хватает.

Что говорят цифры ЦБ? За первое полугодие 2026 года премии подросли на 6,3% и достигли 166,4 млрд руб., выплаты составили 124,3 млрд руб., а коэффициент убыточности – 98,7%.

Давят и внешние обстоятельства: инфляция, снежная зима, подорожание запчастей с 19 сентября. Последний фактор, по оценкам, добавит 8-10% к средней выплате.

Как ЦБ принимает решение и что было раньше

Регулятор сейчас изучает данные и оценивает целесообразность таких изменений. Решение будут принимать с опорой на статистику по регионам, риски мошенничества и долю полисов в перестраховочном пуле – за полугодие это 21 млрд руб. по 1,9 млн договоров.

Прецедент уже был: в декабре прошлого года ЦБ расширял коридор на 15%, и тариф в итоге вырос на 11%. В «АльфаСтраховании» уверены, что новое расширение позволит не перекладывать премию по аварийным водителям на владельцев с низким КБМ и вывести продукт в зону рентабельности.

О том, как растут обязательные платежи для водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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