Названа цена Lada Iskra с двигателем мощностью 240 л.с.

Кадаков: Обозначенная цена на спортивную Lada Iskra TMS составляет 6,5 млн рублей

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков назвал ориентировочную цену Lada Iskra TMS.

«Это кольцевая Искра Cup, о которой я вам уже рассказывал. Обозначена цена: 6 950 000 рублей», – сообщил Кадаков в своем телеграм-канале и рассказал подробности об этом автомобиле.

Напомним, он спроектирован как основа для новых соревнований внутри чемпионата РСКГ: в анонсированном на 2027 год моно-Кубке Lada Iskra Cup пилоты будут соревноваться на одинаковых Iskra TMS.

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Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Гоночная версия Искры, которая имеет не так много общего с серийными машинами. Ее подготовила компания «ТМС Моторспорт»: 1,6-литровый турбомотор (240 л.с., но может быть и больше), 6-ступенчатая секвентальная коробка передач TMS-90.

А еще – облегченный кузов с каркасом безопасности, аэродинамический обвес, боевая подвеска с регулируемыми амортизаторами, система пожаротушения, пятиточечные ремни безопасности и прочее оснащение, характерное для автомобиля такого уровня.

Машину в очередной раз показали на публике – на финальном этапе сезона 2026 года Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Там же отпраздновали 55-летие спортивного подразделения АВТОВАЗа.

И вот мне задают вопрос: почему так дорого? Да потому что это не дорожный, а гоночный автомобиль. Любая кольцевая машина стоит от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей. А участие в одном этапе российского чемпионата РСКГ можно оценить в миллион рублей – и это в скромном классе. И чем выше класс, тем дороже.

Надеюсь, моно-Кубок Искра Cup все-таки состоится в следующем году. У вас нет желания поучаствовать?

Ранее «За рулем» рассказал, что обычную Искру АВТОВАЗ планирует вывести в Топ-10 бестселлеров уже к концу года.