Volkswagen подчищает «хвосты»: 75 моделей исчезнут к 2035 году

Глава бренда VW Томас Шефер объяснил масштабное сокращение модельного ряда

Концерн Volkswagen официально подтвердил курс на радикальное обновление.

В ближайшее десятилетие компания планирует исключить из своей линейки 75 моделей, что фактически означает сокращение текущего ассортимента вдвое. По словам генерального директора бренда Томаса Шефера, этот процесс является не кризисной мерой, а «естественным переходом» в рамках стратегии «План будущего 2030».

Причиной столь серьезных перемен становится законодательный запрет на двигатели внутреннего сгорания в Европе, который вступит в силу к 2035 году. Шефер отметил, что держать в линейке одновременно классический Polo и его электрический аналог ID. Polo не имеет смысла.

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«Вполне логично, что к 2035 году у нас не будет дублирующих друг друга моделей. Таким образом, количество автомобилей автоматически сократится вдвое», – пояснил он в интервью на Парижском автосалоне.

Оптимизация затронет не только Volkswagen, но и родственные марки Skoda и Cupra. Уже сформирован «идеальный портфель» на 2035 год, который по объему составляет лишь половину от нынешнего.

Шефер подчеркнул, что уход некоторых моделей, например, T-Roc Cabriolet, не стал проблемой из-за низких продаж. Это часть реорганизации в пользу наиболее прибыльных продуктов.

Для повышения эффективности концерн внедряет так называемые «синергетические группы». Если несколько марок планируют выпустить автомобиль одного класса, разработку возглавляет один бренд, а остальные используют общую платформу. Яркий пример – семейство Electric Urban Car Family, куда войдут Cupra Raval, VW ID. Polo, Skoda Epiq и VW ID. Cross. Все они построены на архитектуре MEB+ и унифицированы на 80%, но сохранят индивидуальность.

Любопытно, что в сегменте компактных электрокаров Volkswagen останется единственным брендом группы. Выпуск аналогов под марками Skoda, Cupra или Audi не планируется из-за небольших объемов этого рынка.

В то же время премиальные Audi, Porsche и Lamborghini пока не обязаны следовать общему дедлайну 2035 года, что делает их будущее более гибким.

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